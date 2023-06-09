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05:37, 9 июня 2023Бывший СССР

Российские военные ликвидировали склад и две бригады живой силы ВСУ

Российская армия уничтожила склад и две бригады живой силы ВСУ

Фото: РИА Новости

Российская армия в ходе специальной военной операции (СВО) отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском и александрокалиновском направлениях. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, пишет ТАСС.

По его словам, российские военные также ликвидировали склад и две группы живой силы противника. «Противник понес потери, а также у атакующих уничтожены три боевых машины пехоты: две в районе Белогоровки и одна под Первомайским», — указал источник.

Он добавил, что артиллерией группировки также уничтожены блиндаж и склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали скопление живой силы 114-й и 110-й отдельных механизированных бригад около Делеевки и Украинского.

Ранее ВС РФ уничтожили на двух направлениях более 50 единиц бронетехники ВСУ, включая 21 танк.

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    Марина Совина
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