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06:05, 9 июня 2023Мир

В США рассказали об услуге Байдена для России

19fortyfive: санкции США против РФ после начала СВО на Украине укрепили экономику России
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер заявил, что президент США Джо Байден ослабил экономику страны, конфисковав долларовые активы России. Об этом он написал в статье для 19fortyfive.

По мнению эксперта, введенные США санкции против России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине только укрепили экономику страны. Администрация Байдена стремилась подорвать курс рубля.

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«Через несколько недель после начала спецоперации Байден лично хвастался, что рубль превратился в "щебень". Сегодня это утверждение кажется пустым. Рубль восстановил свою стоимость за считанные недели и сейчас является одной из самых сильных валют на международной арене», — рассказал Карпентер.

Специалист допустил, что Вашингтону грозят катастрофические долгосрочные последствия из-за конфискации российских долларовых активов.

Ранее в США заявили об обратном эффекте антироссийских санкций. С таким мнением выступил обозреватель Филип Пилкингтон в своей статье для New York Post.

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    Марина Совина
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