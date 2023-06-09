На Западе оценили потери ВСУ в технике при наступлении

Bloomberg: ВСУ при наступлении потеряли значительное количество техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли значительное количество техники при наступлении в Запорожской области. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«На этой неделе украинские силы добились некоторого продвижения на юге, но потери техники также были значительными», — так оценил итоги боев анонимный европейский чиновник.

Также в сообщении говорится, что на Западе не могут понять, являются ли действия ВСУ «острием главного удара» или же украинские силы таким образом пытаются найти слабые места в обороне России.

Ранее в Запорожской области сообщили, что на линии фронта продолжаются ожесточенные бои. ВСУ пытаются организовать новые атаки, а российская армия старается не допустить прорыва вглубь линии обороны.