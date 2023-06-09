Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:14, 9 июня 2023Бывший СССР

На Западе оценили потери ВСУ в технике при наступлении

Bloomberg: ВСУ при наступлении потеряли значительное количество техники

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли значительное количество техники при наступлении в Запорожской области. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«На этой неделе украинские силы добились некоторого продвижения на юге, но потери техники также были значительными», — так оценил итоги боев анонимный европейский чиновник.

Также в сообщении говорится, что на Западе не могут понять, являются ли действия ВСУ «острием главного удара» или же украинские силы таким образом пытаются найти слабые места в обороне России.

Ранее в Запорожской области сообщили, что на линии фронта продолжаются ожесточенные бои. ВСУ пытаются организовать новые атаки, а российская армия старается не допустить прорыва вглубь линии обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Что известно о разрушениях и раненых?
    В CAS рассказали о сроках слушаний по делу о допинге Валиевой
    Разрушение Каховской ГЭС не отразится на водоснабжении Крыма
    Бельгия сообщила о подготовке 700 украинских солдат
    ФСБ задержала бывшего сотрудника предприятия ОПК по делу о госизмене
    Назван главный недостаток очков Apple за 3499 долларов
    В Германии выросла популярность ультраправых
    Ирина Шейк пришла за дочерью в школу в откровенном наряде и была обругана в сети
    На Западе оценили потери ВСУ в технике при наступлении
    В столице Белоруссии признали рекордную нехватку работников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.