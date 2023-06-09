Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:51, 9 июня 2023Бывший СССР

В Запорожье сообщили о мощном обстреле со стороны ВСУ

Рогов заявил, что ВСУ ведут мощный обстрел на Ореховском и Пологовском участках Запорожья

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут мощный обстрел на Ореховском и Пологовском участках Запорожской области из тяжелого вооружения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Также он указал, что на минимальном удалении от линии боевого соприкосновения ВСУ перебрасывают бронетехнику и живую силу. Вкупе с артподготовкой это свидетельствует о скором начале нового штурма.

«Все говорит о том, что сегодня основная работа будет в районе населенного пункта Работино. Ночь будет жаркой», — отметил Рогов.

Telegram-канал «Военкоры русской весны», в свою очередь, утверждает, что ВСУ уже выдвинули боевую технику по направлению к Работино. Российские военные подняты по тревоге и начинают вести огонь по приближающемуся противнику.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Запорожье сообщили о мощном обстреле со стороны ВСУ
    Стало известно о взрывах в Одессе
    ВСУ обстреливают точку эвакуации в Херсонской области
    Очевидица описала момент уничтожения ракет HIMARS над Луганском
    Стала известна дата принятия решения по еврокубковой дисквалификации «Ювентуса»
    В Запорожье заявили о подготовке ВСУ к новым попыткам наступления
    В Херсонской области сообщили о снижении уровня воды в Алешках и Голой Пристани
    Российские военные уничтожили Leopard около подбитой Bradley
    Борис Джонсон сложил депутатские полномочия
    В США подготовили проект с призывом передать Киеву ракеты ATACMS
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.