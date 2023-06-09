В Запорожье сообщили о мощном обстреле со стороны ВСУ

Рогов заявил, что ВСУ ведут мощный обстрел на Ореховском и Пологовском участках Запорожья

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут мощный обстрел на Ореховском и Пологовском участках Запорожской области из тяжелого вооружения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Также он указал, что на минимальном удалении от линии боевого соприкосновения ВСУ перебрасывают бронетехнику и живую силу. Вкупе с артподготовкой это свидетельствует о скором начале нового штурма.

«Все говорит о том, что сегодня основная работа будет в районе населенного пункта Работино. Ночь будет жаркой», — отметил Рогов.

Telegram-канал «Военкоры русской весны», в свою очередь, утверждает, что ВСУ уже выдвинули боевую технику по направлению к Работино. Российские военные подняты по тревоге и начинают вести огонь по приближающемуся противнику.