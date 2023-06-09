Рогов заявил, что ВСУ готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области

Украинские войска готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он предупредил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут идти по нарастающей. По его словам, противник «увеличивает число подразделений и групп, которые будут задействованы в попытках прорваться вглубь нашей обороны».

Рогов отметил, что Киев пытается любой ценой выполнить задачу Запада по контрнаступлению. «Атаки будут продолжаться, пока не будет критически невосполнимых потерь для режима Зеленского и [не станут] слишком дорогими для Запада», — сказал он.

Ранее Рогов рассказал, что ВСУ шесть раз безуспешно пытались прорвать линию фронта в Запорожской области. «За последние сутки боевики ВСУ предприняли шесть попыток прорвать линию фронта и вклиниться вглубь нашей обороны. Четыре атаки было отражено в районе Времевского выступа и две — южнее города Орехов», — заявил он. Рогов подчеркнул, что ВСУ не удалось добиться существенного продвижения, украинских военных отбросили с большими потерями.