Россия заявила об отсутствии условий для продления зерновой сделки

Посол РФ в Турции Ерхов: условий для продления зерновой сделки не предвидится

Условий для продления сроков зерновой сделки нет и не предвидится, однако консультации с ООН продолжаются. Об отсутствии перспектив заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, сообщает РИА Новости.

«Мы неоднократно заявляли, что не заинтересованы в ситуации, когда ведется "игра в одни ворота". Мы продолжаем консультации с ООН, очередной раунд которых намечен на 9 июня. Но никаких условий для продления соглашения нет и не предвидится», — отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что ни один из пунктов сделки не был выполнен. Он добавил, что у Москвы все еще достаточно много претензий к выполнению договоренностей.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал выполнение зерновой сделки. По его словам, Москва заявляла, что условием для дальнейшего действия соглашения является соблюдение пяти пунктов, без которых невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Однако эти требования не выполняются.