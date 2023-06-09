Гинеколог указала на главный симптом хламидиоза у женщин

Гинеколог Близнюк: у женщин главным симптомом хламидиоза являются желтоватые выделения

У женщин главным симптомом хламидиоза являются выделения с определенной фактурой и запахом, рассказала акушер-гинеколог Елена Близнюк. Ее цитирует издание NEWS.ru.

По словам Близнюк, при хламидиозе у женщин наблюдаются выделения с неприятным запахом, слизисто-гнойные или слизистые, с желтоватым оттенком. «Могут быть боли и рези при мочеиспускании, боли внизу живота тянущего характера. Женщина ощущает дискомфорт в области половых органов», — указала она.

Симптомы хламидиоза, уточнила врач, обычно появляются через 8-10 дней после полового акта, в ходе которого произошло заражение.

Ранее Близнюк также рассказала, что хламидиоз протекает бессимптомно у 65 процентов женщин и 45 процентов мужчин. Врач объяснила, что вовремя не вылеченный хламидиоз может привести к поражению цервикального канала шейки матки, где могут развиться спаечные процессы.