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14:36, 9 июня 2023Забота о себе

Гинеколог указала на главный симптом хламидиоза у женщин

Гинеколог Близнюк: у женщин главным симптомом хламидиоза являются желтоватые выделения

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Ftotodom

У женщин главным симптомом хламидиоза являются выделения с определенной фактурой и запахом, рассказала акушер-гинеколог Елена Близнюк. Ее цитирует издание NEWS.ru.

По словам Близнюк, при хламидиозе у женщин наблюдаются выделения с неприятным запахом, слизисто-гнойные или слизистые, с желтоватым оттенком. «Могут быть боли и рези при мочеиспускании, боли внизу живота тянущего характера. Женщина ощущает дискомфорт в области половых органов», — указала она.

Симптомы хламидиоза, уточнила врач, обычно появляются через 8-10 дней после полового акта, в ходе которого произошло заражение.

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Ранее Близнюк также рассказала, что хламидиоз протекает бессимптомно у 65 процентов женщин и 45 процентов мужчин. Врач объяснила, что вовремя не вылеченный хламидиоз может привести к поражению цервикального канала шейки матки, где могут развиться спаечные процессы.

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    Александра Лисица
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