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23:04, 10 июня 2023Бывший СССР

Военкор рассказал рассказал об атаке ВСУ у Каховского водохранилища

Военкор Сладков: ВСУ демонстрируют атаку восточнее Каховского водохранилища

Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстрируют атаку восточнее Каховского водохранилища. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, это та же линия фронта, только левее вчерашних основных атак, в сторону Херсонщины.

На данном этапе украинские войска ведут артиллерийскую подготовку, разгружают пехоту. Сладков добавил, что броневики, тем более танки Leopard, применить в данной местности будет невозможно из-за «оврагов, низин и высот».

Военкор заверил, что вся линия фронта находит под контролем российской армии, «взаимодействие всех сил на передовой полное.»

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    Марина Совина
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