Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
06:18, 10 июня 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы оформить на себя заброшенный соседский участок

Депутат ГД Чаплин назвал способы, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал способы, как законно оформить на себя заброшенный садовый участок соседа. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что в случае использования земли с нарушением ее разрешенного назначения, она может быть изъята по решению суда у недобросовестного собственника или его наследников. Однако в этом случае изъятие производится в пользу муниципалитета, что не гарантирует передачи участка соседу.

Также земля может быть признана бесхозной, если у нее отсутствует фактический собственник, например, в случае его отказа от прав или отсутствия наследников. Росреестр может принять участок с таким статусом на учет, но это не значит, что земля сразу сменит собственника.

Материалы по теме:
В поисках рая. Россияне бросились искать жилье за границей. Как купить виллу на берегу океана по цене «однушки» в Перми?
В поисках рая.Россияне бросились искать жилье за границей. Как купить виллу на берегу океана по цене «однушки» в Перми?
11 марта 2023
Россияне массово скупают кладовки в Москве. Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
Россияне массово скупают кладовки в Москве.Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
6 апреля 2023

Третий вариант — получить землю по праву приобретательной давности, например, когда гражданин ухаживает за бесхозным домом или участком в течение 15 лет, а законные владельцы не предъявляют права на это имущество.

«В этом случае для пользователя появляется возможность стать полноправным собственником. Основная проблема этого способа в том, что гражданину, пользующимся участком не должен быть известен собственник этого имущества», — рассказал Чаплин.

Он напомнил, что использовать этот вариант не получится, если в реестре есть сведения о владельце, хотя в судебной практике встречаются подобные случаи.

Ранее Никита Чаплин разъяснил, что россияне могут купить дачу с привлечением средств материнского капитала, когда ребенку исполнится три года.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Военкор сообщил об отбитой российскими войсками атаке ВСУ
    Экс-президент Франции связал исход СВО с итогом выборов в США
    Россиянам назвали способы оформить на себя заброшенный соседский участок
    Рой Джонс-младший призвал всех боксеров мира объединиться из-за рекомендаций МОК
    Российские артиллеристы сорвали три попытки проведения ротации ВСУ
    Глава ВТБ предложил приватизировать отдельные госкомпании
    Россиянам рассказали о действиях при падении беспилотника
    На Западе вспомнили предупреждения России о НАТО и Украине
    Создатели фильма «Вызов» получили госпремию
    В Минобороны сообщили о потерях украинской артиллерии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.