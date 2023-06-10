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23:33, 10 июня 2023Мир

Стало известно о сборе разведданных Китаем на Кубе

Politico: Китай использует базу на Кубе для сбора разведданных о США

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Китай использует базу на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штатах. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя администрации американского президента Джо Байдена.

По информации издания, китайская сторона начала использовать этот объект для сбора сведений еще до прихода к власти Байдена. «Эти усилия включали присутствие на Кубе объектов сбора разведданных КНР», — подтвердил чиновник.

Как ранее писало издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников, благодаря созданию шпионской станции Китай сможет перехватывать электронные сообщения с территории юго-востока США, где расположены многие американские военные базы.

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    Юлия Мискевич
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