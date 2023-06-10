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00:06, 11 июня 2023Мир

Трамп прокомментировал наличие секретных документов у Байдена

Трамп возмутился тем, что Байдену не предъявили обвинения из-за секретных документов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Megan Varner / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения против себя и заявил, что секретные документы были найдены и у действующего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости.

Политик отметил, что секретные документы были обнаружены также у бывшего вице-президента Майка Пенса, однако ни ему, ни американскому лидеру обвинения в этой связи не предъявляют.

Трамп также напомнил о бывшем госсекретаре Хиллари Клинтон, которая, по его словам, уничтожила 33 тысячи электронных письма с конфиденциальной информацией.

Ранее сообщалось, что Трампу предъявлены обвинения по 38 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

10 января стало известно, что в аналитическом центре Байдена были обнаружены секретные бумаги времен его вице-президентства. Глава Белого дома не знал о содержании документов, об их обнаружении ему рассказал адвокат.

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    Марина Совина
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