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08:41, 10 июня 2023Россия

Россиян предупредили о наступлении феноменального природного явления

«Ъ»: россиян предупредили о наступлении феноменального природного явления и жаркой погоды

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Стало известно о начале феноменального природного явления под названием Эль-Ниньо, которое, согласно прогнозам, сопровождается сильным повышением температуры воздуха на планете. Об этом пишет газета Газета «Коммерсант» со ссылкой на сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Ученые подтвердили, что опасное явление, о котором в течение последних месяцев предупреждали эксперты со всего мира, уже началось. Природный феномен Эль-Ниньо, сопровождающийся резким ростом температуры на поверхности воды в Мировом океане, опасен тем, что 2024 год может стать самым жарким за последние десятилетия. До этого рекордные температурные показатели были зафиксированы в 2016-м.

Эль-Ниньо существенно изменит погодные условиях в разных точках планеты. Например, он может принести засуху в Австралию, обрушить дожди и снег на США, ослабить муссонный климат в Индии.

Ранее россиянам назвали способы защиты от тополиного пуха в летние месяцы. Например, рекомендуется поставить на окна мелкие москитные сетки или закрыть их влажной тканью.

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    Екатерина Подвигина
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