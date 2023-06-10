Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:55, 10 июня 2023Экономика

В Норвегии объявили бойкот бренду сладостей из-за работы его владельца в России

VG: в Норвегии бойкотируют производителя сладостей Freia из-за бизнеса владельца в России

Фото: Ahmad Hasaballah / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Норвегии ряд компаний объявил бойкот бренду сладостей Freia из-за того, что его владелец, производитель кондитерских изделий из США Mondelez International, продолжает распространять свою продукцию в России. Об этом сообщила газета VG.

По информации издания, только за утро 10 июня от сотрудничества с Freia отказались две крупные сети отелей, авиакомпания Norwegian, железнодорожная компания SJ, а также Норвежская ассоциация трекинга. В ближайшее время к бойкоту планирует присоединиться сеть круглосуточных магазинов розничной торговли Travel Retail Norway AS и транспортная компания VY.

Американская компания Mondelez International занимается производством и продажей кондитерских изделий, снеков и напитков. В России она известна по шоколадкам Alpen Gold, Milka и Toblerone, а также по жвачке Dirol, леденцам Halls и другим товарам.

В марте 2022 года компания Mondelez International объявила, что сворачивает капитальные вложения и расходы на рекламу в России. Производитель пояснил, что сосредоточит деятельность на базовых предложениях, при этом продолжив оценивать ситуацию и корректируя ее по мере необходимости.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский заявил о контрнаступлении Украины
    Рогов заявил о попытках ВСУ наступать ночью в Запорожской области
    В Белгородской области констатировали высокий уровень военной подготовки
    В России отреагировали на планы Шольца поговорить с Путиным
    В Норвегии объявили бойкот бренду сладостей из-за работы его владельца в России
    Тарасова прокомментировала новые интимные видео с участием Дзюбы
    Раскрыты подробности работы московских трамваев во время войны
    Многоэтажное здание приплыло к берегам Одессы из Херсона
    Порошенко призвал ФРГ взять на себя ведущую роль в принятии Украины в НАТО
    Британия передаст Украине 20 миллионов долларов после прорыва Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.