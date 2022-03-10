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Производитель шоколада Alpen Gold свернет расходы на рекламу в России

Создатель шоколада Alpen Gold Mondelez сворачивает капвложения и расходы на рекламу в РФ

Фото: Pixabay

Создатель шоколада Alpen Gold, американская компания Mondelez International Inc., сворачивает капитальные вложения и расходы на рекламу в России. Об этом сообщается в письме генерального директора Дирка Ван де Пута, которое размещено на сайте организации.

«Как продовольственная компания мы сокращаем все несущественные виды деятельности в России, помогая поддерживать непрерывность поставок продовольствия», — отмечается в заявлении.

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Крупнейший производитель снеков и кондитерских изделий пояснил, что сосредоточит деятельность на базовых предложениях, продолжит оценивать ситуацию и корректировать ее по мере необходимости.

Mondelez International работает более чем в 150 странах, на российском рынке компания уже более 20 лет. Ей принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls.

9 марта стало известно, что компания PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России из-за событий на Украине. Также свою работу приостановила американская компания The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua).

Марина Совина
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