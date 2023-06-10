Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:15, 10 июня 2023Мир

В США прокомментировали арест американца в Москве

Госдеп сообщил, что осведомлен об аресте гражданина США в Москве

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Власти США располагают информацией об аресте гражданина Соединенных Штатов в Москве. Об этом заявил представитель Госдепартамента, передает ТАСС.

«Когда за границей задерживают американца, Госдепартамент добивается скорейшего предоставления консульского доступа и работает над оказанием всей надлежащей консульской помощи», — сообщил представитель Госдепа.

Подчеркивается, что для Госдепартамента нет большего приоритета, чем безопасность граждан США за границей. Собеседник агентства также добавил, что других комментариев не будет по соображениям конфиденциальности.

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал гражданина США Тревиса Лика за сбыт наркотиков. Уточняется, что арест продлится до 6 августа. В содеянном Тревис не сознался, сотрудникам полиции он пояснил, что не знает причину своего задержания.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    Канада конфисковала российский Ан-124 для его передачи Украине
    Двое взрослых и пять детей попали в больницу после обрушения шапито в Ленобласти
    В США прокомментировали арест американца в Москве
    Бивол оценил шанс провести реванш с Альваресом
    Ценники в московском кафе рассмешили пользователей сети
    Зеленский предложил Канаде помочь с лесными пожарами
    Гладков сообщил о двух обстрелах приграничного села
    Президент Алжира посетит Россию
    «Факел» останется в РПЛ в сезоне-2023/2024
    Канада передаст Украине ракеты класса «воздух-воздух»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.