В США прокомментировали арест американца в Москве

Госдеп сообщил, что осведомлен об аресте гражданина США в Москве

Власти США располагают информацией об аресте гражданина Соединенных Штатов в Москве. Об этом заявил представитель Госдепартамента, передает ТАСС.

«Когда за границей задерживают американца, Госдепартамент добивается скорейшего предоставления консульского доступа и работает над оказанием всей надлежащей консульской помощи», — сообщил представитель Госдепа.

Подчеркивается, что для Госдепартамента нет большего приоритета, чем безопасность граждан США за границей. Собеседник агентства также добавил, что других комментариев не будет по соображениям конфиденциальности.

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал гражданина США Тревиса Лика за сбыт наркотиков. Уточняется, что арест продлится до 6 августа. В содеянном Тревис не сознался, сотрудникам полиции он пояснил, что не знает причину своего задержания.