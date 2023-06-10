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00:09, 11 июня 2023Россия

Грибников предупредили об уголовной ответственности

Юрист Бударагин: за сбор редких грибов в промышленных масштабах грозит до 9 лет тюрьмы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России за сбор редких грибов в промышленных масштабах гражданам грозит до девяти лет лишения свободы. Об этом предупредил руководитель группы «юридическая помощь ОНЛАЙН» Александр Бударагин в беседе с URA.RU.

По словам Бударагина, речь идет о наказании обязательными работами сроком до 480 часов, исправительными работами до двух лет или принудительными работами. Кроме того, предусмотрен штраф до одного миллиона рублей или уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком от шести до девяти лет.

«Одно дело если несколько штук, и человек их взял по ошибке. Совсем другой случай, когда сбор ведется в промышленных масштабах, группами лиц и направлен не на личное потребление, а оптовую продажу», — подчеркнул юрист.

Ранее в Госдуме предложили ввести НДФЛ для успешных сборщиков грибов, ягод и трав. Данная мера может коснуться тех, чей годовой доход от этой деятельности превышает 2,4 миллиона рублей.

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    Юлия Мискевич
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