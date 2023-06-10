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11:26, 10 июня 2023Россия

В России расширили список жизненно необходимых лекарственных препаратов

Правительство России расширило перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов

Фото: Олег Елков / ТАСС

Правительство России приняло решение расширить перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом в субботу, 10 июня, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Как уточняется, в список включили препараты в том числе для лечения детей с хроническими и тяжелыми заболеваниями.

Так, в перечень вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов: сапроптерина, глекапревира+пибрентасвира, пирфенидона и «Просидола».

В конце мая стало известно, что датская фармацевтическая компания Novo Nordisk прекратила поставки в Россию популярного препарата от диабета под названием «Оземпик». Семаглутид в его составе входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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    Варвара Кошечкина
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