Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 10 июня

Минобороны России во время брифинга показало карту боевых действий на Украине на 10 июня. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

В оборонном ведомстве сообщили, что на запорожском направлении российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли поражение двум колоннам бронетехники противника. Помимо того, на Времевском выступе противником были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты.

ВСУ также предприняли пять попыток атаковать Вооруженные силы России в районе Артемовска. Вклинения противника в российскую оборону не допущено.

За прошедшие сутки системы противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 ВСУ, перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, десять реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, а также сбили восемь украинских беспилотников.