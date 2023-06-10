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15:49, 10 июня 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 10 июня
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России во время брифинга показало карту боевых действий на Украине на 10 июня. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Фото: Telegram-канал «Минобороны России»

В оборонном ведомстве сообщили, что на запорожском направлении российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли поражение двум колоннам бронетехники противника. Помимо того, на Времевском выступе противником были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты.

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ВСУ также предприняли пять попыток атаковать Вооруженные силы России в районе Артемовска. Вклинения противника в российскую оборону не допущено.

За прошедшие сутки системы противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 ВСУ, перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, десять реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, а также сбили восемь украинских беспилотников.

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    Никита Абрамов
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