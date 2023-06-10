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08:44, 10 июня 2023Россия

Минобороны показало на видео ловкий кульбит Су-25 после обстрела позиций ВСУ

Минобороны РФ показало на видео ловкий кульбит пилотов Су-25 после обстрела позиций ВСУ

Видео: Telegram-канал Минобороны России

Министерство обороны России в Telegram-канале показало на видео ловкий кульбит пилотов истребителя Су-25 после того, как они обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах видно, как самолет выпускает ракеты, после чего совершает маневр с резким уходом вниз.

«Полет совершался на сверхмалой высоте, буквально над кронами деревьев, чтобы подлететь как можно ближе к вражеским позициям и остаться незамеченными», — пояснили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в результате боевого применения Су-25 были поражены полевые позиции и бронетехника ВСУ.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения российским вертолетом Ка-52 танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), поставленного Западом, на южнодонецком направлении.

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    Марина Совина
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