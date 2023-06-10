Океанолог назвал главный миф про нападение акул

Океанолог Мухаметов назвал мифом появление плавника акулы над водой перед нападением

Кинематографическое клише о «страшном плавнике» акулы над водой перед нападением является мифом. Об этом РИА Новости заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.

Он объяснил, что морской хищник всегда атакует незаметно, подбираясь к жертве снизу или сбоку. При этом акула действительно может всплыть на поверхность, но лишь для того, чтобы осмотреться.

8 июня на пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла человека. Это произошло на глазах у очевидцев, трагедия попала на видео. Сообщалось, что жертвой нападения стал 23-летний Владимир Попов из Подмосковья. По другим данным, погибший был родом из Архангельской области.

Причиной появления акулы в курортном районе могла стать затонувшая неподалеку туристическая яхта. На ее борту, как предполагается, была еда, которая и привлекла хищника.