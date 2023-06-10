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02:30, 10 июня 2023Мир

США поищут недостатки украинской экономики за полмиллиона долларов

Госдеп США заявил о выделении $437 тысяч для выявления недостатков украинской экономики

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Соединенные Штаты решили выделить 437 тысяч долларов для выявления недостатков экономики Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Соответствующее решение было объявлено на заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Средства поступят в рамках реализации страновой программы ОЭСР. Деньги будут направлены на исследование украинской экономики для выявления недостатков и приоритетных направлений реформ.

В Госдепе также напомнили, что Вашингтон оказал Киеву бюджетную помощь на 19,25 миллиарда долларов.

Ранее политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви отметил, что перспективы восстановления экономики Украины «достаточно туманны». «Речь идет и о промышленности, и о малом бизнесе, и практически обо всех секторах», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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