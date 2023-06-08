Названы причины отказа ЕС принимать Украину

Политолог Леви: ЕС не может принять Украину из-за разрушенной экономики

Основная идея Европейского союза (ЕС) гласит, что это сообщество стран, находящихся примерно на одном уровне развития и исповедующих определенные ценности, сказал политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главные причины, почему Украину не принимают в Евросоюз.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина сможет войти в ЕС, когда будет соответствовать критериям приема.

Существуют копенгагенские критерии, которые устанавливают минимальные требования на вступление стран в Евросоюз, которые носят достаточно объективный характер, обратил внимание политолог. Они предполагают определенный уровень экономического развития, гармонизацию права, то есть соответствие национального права нормам и стандартам ЕС. А также ряд других требований, связанных с территорией, наличием самоуправляемости на данной территории, демократической представленности, уровнем коррупции.

Уровень экономики

«Очевидно, что ЕС — это, в первую очередь, экономический союз, который не может принимать страны с разным уровнем экономики, потому что тогда произойдет некая уравниловка между богатыми и бедными, и богатые, по сути, будут обеспечивать жизнь бедных. Это не очень интересно самым богатым и успешным», — рассказал Леви. А говорить о том, что Украина сейчас соответствует каким-то экономическим возможностям, не приходится, подчеркнул он.

Экономики на Украине на сегодняшний момент, по большому счету, нет, и перспективы ее восстановления достаточно туманны. Речь идет и о промышленности, и о малом бизнесе, и практически обо всех секторах Дмитрий Леви политолог

При этом, есть стороны, которые возлагают надежды на быстрое вступление Украины в ЕС, отметил политолог. Они аргументируют это тем, что Киев сможет выполнить экономические требования, потому что экономика будет восстановлена за счет помощи от ЕС.

«Теоретически можно согласиться с таким доводом, но есть понимание того, что Украина — страна довольно большая, и восстановление экономики страны, которая насчитывает 40 миллионов граждан — ой, какая непростая задача. Да еще и культурно-специфических граждан, отличающихся от европейской культуры и идентичности. Это даже не кампания [бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет] Тэтчер по исправлению ситуации с шахтами и закрытию неэффективных производств — тут полстраны надо признавать неэффективной, поэтому все в этом плане довольно сложно», — поделился Леви.

Гармонизация права

По его мнению, за годы военной кампании все, что имело отношение к праву на Украине, скорее всего, исчезнет. «Там появляются все больше элементы военной диктатуры, может быть, обоснованной, но так или иначе возвращение с военных рельсов на мирные — это очень непростая задача. И мы понимаем, что право в стране, бесконтрольно наводненной оружием, работать не будет долгое время», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Кроме того, гармонизация права предполагает соответствие многим стандартам ЕС, а это порядка 80-100 тысяч документов, сообщил политолог. «Говорить о том, что на Украине будут работать директивы ЕС прямого действия или опосредованного действия — это очень большой вопрос, потому что они до конца не работают, условно, в Румынии и Болгарии — странах, которые уже давно являются частью европейского правового пространства», — заключил он.

Ранее Леви допустил, что Евросоюз может принять политическое решение о вступлении Украины с рядом исключений.

До этого посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова сообщила, что планы республики стать частью ЕС в течение двух лет слишком оптимистичны. При этом дипломат признала, что реформы в стране проводят довольно быстро.