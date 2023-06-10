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09:22, 10 июня 2023Бывший СССР

В Одесской области заявили об усилении минно-взрывной опасности

Одесская администрация заявила об усилении минно-взрывной опасности в Черном море

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Мины и взрывные предметы дрейфуют вдоль побережья Черного моря. Об усилении минно-взрывной опасности заявил советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает РИА Новости.

«Море: минно-взрывная опасность возросла. Мины прибивает к берегу. Сегодня купание в море равно идиотизму. Уберегите свою жизнь и жизнь своих близких», — сказал он.

Братчук добавил, что пляжная зона стала опасным местом. По его словам, в прибывающем к берегу мусоре могут быть взрывоопасные предметы, в том числе мины и неразорвавшиеся снаряды.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

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    Кристина Есикова
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