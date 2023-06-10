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12:49, 10 июня 2023Экономика

После начала спецоперации в России резко вырос спрос на один вид развлечений

Глава «Клаустрофобии» заявил, что после начала спецоперации в России вырос спрос на квесты

После начала специальной военной операции в России резко вырос спрос на квесты. Об этом рассказал президент сети «Клаустрофобия» Владимир Жиганов в интервью РБК.

По его словам, в апреле 2022 года выручка компании в сравнении с апрелем 2021 года удвоилась. «Любое потрясение на рынке, будь то закрытие McDonald’s, потеря голливудского контента в кинотеатрах и так далее, давало нам дополнительную выручку, поскольку у аудитории сокращался набор доступных развлечений», — заявил Жиганов.

Как пишет издание, спрос на этот вид развлечений растет по всей России. За 2022 год в стране было организовано 750 тысяч квестов, что на четверть больше, чем в предшествующем пандемии коронавируса 2019 году.

Ранее стало известно, что почти четверть россиян готова экономить на развлечениях ради отпуска. Еще 21 процент граждан экономят на автомобиле и его обслуживании, 20 процентов — на деликатесах, 13 процентов — на подарках, а 10 процентов — на покупке бытовой техники.

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    Зураб Дарахвелидзе
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