Порошенко призвал ФРГ взять на себя ведущую роль в принятии Украины в НАТО

Бывший президент Украины Порошенко: страна должна стать членом НАТО до саммита в Вильнюсе

Германии необходимо взять на себя ведущую роль в европейской и евро-атлантической интеграции Украины. Об этом заявил бывший президент Украины, председатель политической партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Я ожидаю, что Германия возьмет на себя ведущую роль в европейской и евро-атлантической интеграции Украины», — понадеялся политик. Порошенко призвал ФРГ проявить решимость ради скорейшего членства Украины в НАТО. Он также заявил, что страна должна стать членом НАТО до саммита альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.