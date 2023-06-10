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16:29, 10 июня 2023Бывший СССР

Порошенко призвал ФРГ взять на себя ведущую роль в принятии Украины в НАТО

Бывший президент Украины Порошенко: страна должна стать членом НАТО до саммита в Вильнюсе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Германии необходимо взять на себя ведущую роль в европейской и евро-атлантической интеграции Украины. Об этом заявил бывший президент Украины, председатель политической партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Я ожидаю, что Германия возьмет на себя ведущую роль в европейской и евро-атлантической интеграции Украины», — понадеялся политик. Порошенко призвал ФРГ проявить решимость ради скорейшего членства Украины в НАТО. Он также заявил, что страна должна стать членом НАТО до саммита альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

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    Варвара Кошечкина
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