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16:58, 10 июня 2023Мир

В России отреагировали на планы Шольца поговорить с Путиным

Депутат Чепа назвал позитивным знаком намерение Шольца поговорить с Путиным

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Намерение канцлера Германии Олафа Шольца поговорить с президентом России Владимиром Путиным является позитивным сигналом, однако важно понимать предмет этого разговора и намерения ФРГ, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий подчеркнул, что Москва всегда открыта к диалогу.

«Не знаю, как у всего Запада, но желание выстраивать конструктивные отношения с Россией у Шольца точно есть. У них есть понятная повестка для разговора. Вопрос в том, хочет Шольц лично обратиться, либо это просьба коллективного Запада. В любом случае, это позитивный знак», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что поддержать Шольца в возможном намерении выстраивать конструктивные отношения с Россией может «больше половины Евросоюза». Что касается реакции России, все зависит от того, что будет ей предложено Западом в ходе переговоров, пояснил Чепа.

«Обязательно, мы всегда открыты к диалогу, и мы об этом всегда говорили, с самого начала. У нас четкая, неизменная позиция по этому поводу», — объяснил парламентарий, подчеркнув, что Москва последовательно выступает за «многополярный мир».

Ранее Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным и намерен в скором времени провести с ним телефонный разговор. Политик отметил, что проводил разговор с президентом России до начала специальной военной операции на Украине и во время нее. «И, хотя я давно этого (переговоров с Путиным — прим. «Ленты.ру») не делал, я намерен сделать это снова в ближайшее время», — подчеркнул канцлер.

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    Кирилл Садовский
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