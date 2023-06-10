Минобороны показало уничтожение танков ВСУ на видео

Минобороны опубликовало видео уничтожения танков ВСУ на запорожском направлении

Минобороны показало уничтожение танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников на запорожском направлении. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным военного ведомства, были уничтожены украинские танки, пытавшиеся двигаться под прикрытием лесополосы. Операторы российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выявили технику ВСУ и уничтожили ее, говорится в заявлении.

Ранее в сети появилось видео уничтожения техники ВСУ на северском направлении у флангов Артемовска. На кадрах видна перемещающаяся техника ВСУ, одна из боевых машин была подбита, после этого поднялся густой столб дыма.

