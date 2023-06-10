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18:08, 10 июня 2023Бывший СССР

Уничтожение техники ВСУ на северском направлении попало на видео

«РВ»: ликвидация техники ВСУ на северском направлении у флангов Артемовска сняли на видео

Уничтожение техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военными на северском направлении у флангов Артемовска попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на Telegram-канал «Сыны Отечества».

Сообщается, что на записи запечатлена работа артиллеристов 123-ей бригады Южной группировки войск в Донецкой народной республике (ДНР).

На кадрах видна перемещающаяся техника ВСУ, одна из боевых машин была подбита, после этого поднялся густой столб дыма. Кроме того, показывается удар по украинскому танку.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районе Артемовска активными действиями Южной группировки войск были успешно отражены пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка в ДНР. В ходе боев было уничтожено две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

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    Кристина Есикова
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