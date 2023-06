Умер знаменитый террорист Унабомбер. Он 17 лет рассылал бомбы по почте и верил, что так борется за свободу человечества

AP: экс-профессор математики и террорист Качинский по кличке Унабомбер умер в тюрьме США

Теодор Качинский, математик, окончивший Гарвард, а затем ставший террористом по прозвищу Унабомбер, умер в федеральном тюремном медицинском центре в Батнере (штат Северная Каролина). Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя федерального бюро тюрем Кристи Бреширс.

Качинскому был 81 год. По словам Бреширс, мужчина был найден без сознания в своей камере рано утром 10 июня. Смерть констатировали в 8:00 по местному времени (15:00 мск). Пока установить ее причину не удалось.

На протяжении 17 лет, с 1978-го по 1995 год, Качинский отправил по почте 16 бомб. Его целями были университеты и авиалинии. Именно за это он получил у журналистов свое прозвище: сочетание букв UN (University), А (Airlines) и слова bomber.

Ранние годы

Качинский родился в Чикаго 22 мая 1942 года. Педиатры подозревали, что мальчик страдает аутизмом, отчасти потому, что был замкнут в себе и предпочитал играть один. В школьной программе Теодор успевал лучше всех и даже «перескакивал» через классы. И уже в 16 лет поступил в один из самых престижных американских вузов — Гарвард.

Я помню, что Тед был очень хорош в химии... Я помню, что в возрасте 12 и 13 лет Тед умел собирать вместе такие вещи, как батарейки, провода, нитрат калия и все остальное, и устраивать взрывы Дейл Эйкельман школьный друг Качинского

Хотя точно неизвестно, что заставило Качинского в итоге направить свой талант в терроризм, одной из причин считается его участие в печально известном научном эксперименте в Гарварде как раз в годы учебы: там психологи подвергали студентов-добровольцев, включая Качинского, многочасовому жестокому словесному и эмоциональному обращению, пытаясь определить, как люди справляются со стрессом. Эксперимент, который сейчас считается неэтичным, длился три года.

С первых лет учебы Качинский начал публиковать работы в престижных математических журналах. В 1964-м он стал магистром математики, еще через три года получил степень доктора философии в Мичиганском университете. Тогда же Теодор начал работать ассистентом профессора математики в калифорнийском университете Беркли, где его нарекли гением математики.

Однако он оставил эту должность уже в 1971 году и переехал в Монтану, где купил землю и построил себе хижину из фанеры недалеко от Линкольна, городка, в котором зимой проживали менее тысячи человек.

Он вел уединенный образ жизни, ходил пешком или пользовался велосипедом. В домике математика не было ни электричества, ни водопровода, и сам он всем своим бытом старался отрицать технический прогресс

Его борьба

Домик в Монтане служил базой для кампании Качинского по борьбе с прогрессом: в ее рамках он занялся изготовлением самодельных бомб. В1978 году он оставил первую такую посылку для профессора инженерных наук в Северо-Западном университете Чикаго. В результате взрыва был ранен только офицер полиции. Почти год спустя он отправил еще одну бомбу в тот же университет, в результате пострадал студент, открывший конверт со взрывчаткой.

Затем Качинский нацелился на более крупную цель: в 1979-м он заложил бомбу в лайнер American Airlines, взрыв произошел в грузовом отсеке самолета. Судно удалось посадить, пострадали 12 человек. После этого он совершил еще семь подобных атак, прежде чем сделать перерыв с 1987-го по 1993 год.

Первой смертельной жертвой террориста стал владелец компьютерного магазина, — 38-летний Хью Скраттон — который погиб, когда бомба, начиненная гвоздями и щепками, взорвалась на парковке его магазина в Сакраменто в 1985 году

По мере того как Качинский изготавливал все более изощренные бомбы, жертв становилось больше. Кроме того, они менялись: сначала это были университетские сотрудники, потом — авиация и компьютерные центры.

С конца 1970-х ФБР пыталось отыскать преступника. Однако он почти не оставлял следов и сделал шестилетний перерыв, что еще больше запутало следователей.

Философия террориста

Качинский фактически спровоцировал свою поимку еще в 1995 году, когда разослал письма в СМИ с требованием опубликовать его эссе в 35 тысяч слов о вреде индустриализации. Он также пообещал воздержаться от атак, если материал будет опубликован.

ФБР и тогдашний генпрокурор США Джанет Рино одобрили публикацию в надежде, что кто-то узнает и сдаст преступника. 19 сентября того же года газеты The Washington Post и The New York Times действительно напечатали манифест террориста от имени несуществующей организации Freedom Club («Клуб свободы»).

Промышленная революция и ее последствия стали катастрофой для человеческой расы... с таких слов начинался манифест Унабомбера

В своем эссе «Индустриальное общество и его будущее» Качинский объяснял, что ведет борьбу с обществом технократов, поставивших человечество на грань катастрофы. Он подробно описывал, как модернизация дестабилизировала общество, подвергла людей унижениям и «нанесла серьезный ущерб миру природы». Кроме того, террорист считал, что развитие технологий потребует усиления контроля и, как следствие, неизбежной потери человеческих свобод.

Примечательно, что в том же тексте Унабомбер критиковал современных ему левых активистов. А наработками боевика впоследствии пользовался и неонацист Андерс Брейвик, в 2011 году устроивший массовое убийство в Норвегии, и отчасти писатель Чак Паланик — история Качинского вдохновила его написать свою знаменитую книгу «Бойцовский клуб».

В конце концов план ФБР сработал, по публикации семья преступника действительно узнала его. Они нашли несколько подозрительных записей в его старом доме. Жена брата Качинского заставила супруга, узнав «почерк» Теодора, передать часть его писем следователям.

Это был кошмар. Я буквально думал: "Мой брат — серийный убийца, самый разыскиваемый человек в Америке"

Дэвид Качинский брат Унабомбера о поимке террориста

Приговор Унабомберу

Преступник был арестован 3 апреля 1996 года в своей же лачуге. Адвокаты террориста долго ломали голову над тем, как уберечь его от смертной казни, и предлагали представить Качинского душевнобольным. В ответ Качинский потребовал убрать всех защитников и позволить ему защищать себя в суде самостоятельно.

В общей сложности Унабомбер взорвал 17 устройств, ранив около 25 человек. Некоторые из них потеряли зрение, слух или пальцы. Еще трое погибли в результате атак

В тюремной камере Унабомбер предпринял попытку самоубийства. В течение пяти последующих дней его обследовал назначенный судом медэксперт, установивший, что преступник действительно страдает параноидальной шизофренией, но вменяем и может быть судим.

Я уверен, что я в здравом уме. У меня нет галлюцинаций или чего-то подобного Теодор Качинский в интервью журналу Time в 1999 году

Впрочем, и суда как такового не было. В день начала слушаний адвокаты Качинского сумели договориться о том, чтобы обвиняемому позволили сделать признание в обмен на пожизненное тюремное заключение без права на досрочное освобождение. Так и произошло: в 1998 году в окружном суде Сакраменто 55-летний Качинский признал себя виновным в совершении 16 терактов.

Помимо приговора, суд обязал его выплатить 3,25 миллиона долларов компенсации. Поскольку таких денег у него не было, обвиняемый попросил написать несколько книг о своей жизни, продать их, а полученными деньгами расплатиться с жертвами.

Объяснение терактам Унабомбера дали уже позднее: выяснилось, что он ассоциировал свои цели с технологиями и «разрушителями природы». Выслеживание преступника в итоге стало одним из самых длительных и дорогостоящих расследований в стране, но все же завеса тайны так и скрывает истинные причины резкой перемены в жизни Теодора — из математика в террористы.