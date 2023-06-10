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23:47, 10 июня 2023Мир

Трамп продолжит политическую деятельность после предъявления обвинений

Дональд Трамп пообещал продолжить политическую деятельность после предъявления обвинений
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Megan Varner / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал продолжить политическую деятельность после предъявления обвинений. Его слова приводит РИА Новости.

Политик связал очередное уголовное дело со своими успехами в борьбе за возвращение в Белый дом. «Эти нелепые и безосновательные обвинения, выдвинутые против меня "министерством несправедливости", которое администрация [президента США] Байдена превратила в орудие политической борьбы, войдут в историю как один из самых чудовищных случаев злоупотребления властью в истории нашей страны», — заявил бывший американский лидер.

Трамп заявил, что Байден пытается упрятать в тюрьму «главного политического оппонента». По его словам, он побеждает с «разгромным перевесом».

Политик также отметил, что не откажется от своих политических планов и амбиций. Он назвал себя «экзистенциальной угрозой прогнившему политическому классу». «Они ненавидят нашу страну. Они значительно сильнее, чем Россия, Китай, Северная Корея и Иран вместе взятые», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Трампу предъявлены обвинения по 38 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

Также сообщалось, что Трамп хранил секретные документы в туалете и ванной в своем особняке в Мар-а-Лаго. Об этом говорится в обвинительном заключении окружного суда штата Флорида. Утверждалось, что коробки с документами стояли в бальном зале в свободном доступе.

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    Марина Совина
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