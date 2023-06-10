Трамп продолжит политическую деятельность после предъявления обвинений

Дональд Трамп пообещал продолжить политическую деятельность после предъявления обвинений

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал продолжить политическую деятельность после предъявления обвинений. Его слова приводит РИА Новости.

Политик связал очередное уголовное дело со своими успехами в борьбе за возвращение в Белый дом. «Эти нелепые и безосновательные обвинения, выдвинутые против меня "министерством несправедливости", которое администрация [президента США] Байдена превратила в орудие политической борьбы, войдут в историю как один из самых чудовищных случаев злоупотребления властью в истории нашей страны», — заявил бывший американский лидер.

Трамп заявил, что Байден пытается упрятать в тюрьму «главного политического оппонента». По его словам, он побеждает с «разгромным перевесом».

Политик также отметил, что не откажется от своих политических планов и амбиций. Он назвал себя «экзистенциальной угрозой прогнившему политическому классу». «Они ненавидят нашу страну. Они значительно сильнее, чем Россия, Китай, Северная Корея и Иран вместе взятые», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Трампу предъявлены обвинения по 38 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

Также сообщалось, что Трамп хранил секретные документы в туалете и ванной в своем особняке в Мар-а-Лаго. Об этом говорится в обвинительном заключении окружного суда штата Флорида. Утверждалось, что коробки с документами стояли в бальном зале в свободном доступе.