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11:20, 10 июня 2023Бывший СССР

Украинский посол оценил сумму ущерба из-за разрушения Каховской ГЭС

Посол Украины в ФРГ Макеев: ущерб от прорыва Каховской ГЭС составит 14 миллиардов долларов
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев допустил, что ущерб от разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) составит около 14 миллиардов долларов. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат предположил, что ущерб для рыбного хозяйства в связи с потерей биологических ресурсов будет серьезным. «Затраты на скорейшее восстановление Украины лишь в этом году составили 14,1 миллиарда долларов», — заявил Макеев.

Посол уточнил, что из этой суммы 3,3 миллиарда долларов уже выделено в украинский бюджет. Как он утверждает, теперь на долгие годы невозможно использовать свыше 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил о запуске программы помощи Украине после разрушения Каховской ГЭС.

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    Кристина Есикова
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