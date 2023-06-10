Украинский посол оценил сумму ущерба из-за разрушения Каховской ГЭС

Посол Украины в ФРГ Макеев: ущерб от прорыва Каховской ГЭС составит 14 миллиардов долларов

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев допустил, что ущерб от разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) составит около 14 миллиардов долларов. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат предположил, что ущерб для рыбного хозяйства в связи с потерей биологических ресурсов будет серьезным. «Затраты на скорейшее восстановление Украины лишь в этом году составили 14,1 миллиарда долларов», — заявил Макеев.

Посол уточнил, что из этой суммы 3,3 миллиарда долларов уже выделено в украинский бюджет. Как он утверждает, теперь на долгие годы невозможно использовать свыше 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил о запуске программы помощи Украине после разрушения Каховской ГЭС.