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16:18, 9 июня 2023Мир

Глава МАГАТЭ объявил о программе помощи после разрушения Каховской ГЭС

Глава МАГАТЭ Гросси объявил о программе помощи Украине после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запускает программу помощи Украине после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси в Twitter.

«Следуя просьбе украинского президента Владимира Зеленского о международной помощи, сегодня я запускаю программу помощи Украине в связи с разрушением Каховской ГЭС», — написал он.

Ранее Гросси заявил, что ситуация вокруг Каховской гидроэлектростанции серьезная, но основания для паники сейчас нет. Он подчеркнул, что в МАГАТЭ не хотят «приуменьшать ситуацию, говоря, что проблемы здесь нет».

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.

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    Семен Александров
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