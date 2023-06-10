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13:54, 10 июня 2023Мир

В США назвали долю участвующих в контрнаступлении резервов ВСУ

WP: в контрнаступлении принимает участие небольшая доля резервов ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В украинском контрнаступлении принимает участие небольшая доля резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил The Washington Post (WP) высокопоставленный представитель разведки одной из западных стран.

По словам собеседника американского издания, более крупный удар «еще не нанесен».

Отмечается, что спустя 36 часов после начала контрнаступления киевские власти не сообщили о значительных успехах украинской армии, что свидетельствует о том, что нынешний этап конфликта будет гораздо сложнее, чем предыдущие военные кампании.

8 июня WP утверждала, что Киев начал контрнаступление, ВСУ активизировали атаки на юго-востоке.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что график начала украинского наступления утвержден. По его словам, все важные решения по планируемой операции уже приняты.

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    Варвара Кошечкина
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