Захарова пошутила над желанием Шольца поговорить с Путиным

Представитель МИД России Захарова сыронизировала над желанием Шольца поговорить с Путиным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала желание канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Своим мнением она поделилась в Telegram.

«Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал "Северные потоки"?» — сыронизировала Захарова.

Ранее Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России и намерен в скором времени провести с ним телефонный разговор. Политик отметил, что проводил разговор с Путиным до начала специальной военной операции на Украине и во время нее. «И, хотя я давно этого не делал, я намерен сделать это снова в ближайшее время», — подчеркнул канцлер.

В марте канцлер заявил, что регулярно разговаривал с Путиным. По его словам, это были долгие разговоры, которые порой длились до полутора часов.

