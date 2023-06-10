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14:20, 10 июня 2023Мир

Захарова пошутила над желанием Шольца поговорить с Путиным

Представитель МИД России Захарова сыронизировала над желанием Шольца поговорить с Путиным
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала желание канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Своим мнением она поделилась в Telegram.

«Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал "Северные потоки"?» — сыронизировала Захарова.

Ранее Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России и намерен в скором времени провести с ним телефонный разговор. Политик отметил, что проводил разговор с Путиным до начала специальной военной операции на Украине и во время нее. «И, хотя я давно этого не делал, я намерен сделать это снова в ближайшее время», — подчеркнул канцлер.

В марте канцлер заявил, что регулярно разговаривал с Путиным. По его словам, это были долгие разговоры, которые порой длились до полутора часов.

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    Варвара Кошечкина
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