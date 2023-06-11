Самолет с поломкой в стойке шасси успешно приземлился в Екатеринбурге

Рейс из Антальи с поломкой в стойке шасси приземлился в аэропорту Екатеринбурга

Самолет из Антальи авиакомпании Red Wings успешно приземлился в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о поломке в передней стойке шасси. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram.

«В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) при посадке воздушного судна авиакомпании Red Wings, заканчивающего рейс RWZ-4206 по маршруту Анталья — Екатеринбург, экипаж сообщил об отказе механизма управления передней стойкой шасси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на рейсе находилось 35 пассажиров, включая пять несовершеннолетних. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Свердловская транспортная прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что летевший из села Кыры (Забайкальский край) самолет Ан-2 авиакомпании «Аэросервис» не смог приземлиться в международном аэропорту Читы из-за собак, гулявших по взлетно-посадочной полосе. Пилотам пришлось уйти на второй круг, благополучно приземлиться удалось со второго раза.

