ВС РФ успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении

Южная группировка Вооруженных сил (ВС) России успешно отразила две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, авиация группировки поразила опорные пункты украинских военных в районе Белогоровки, Красного, Клещиевки и Новгородского. Кроме того, нанесен удар по командному пункту 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Рай-Александровки.

Ранее сообщалось, что российские военные из группировки войск «Восток» отразили две атаки ВСУ, предпринятые в Запорожской области. Также Вооруженные силы РФ смогли уничтожить две колонны бронетехники украинской армии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).