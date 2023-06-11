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06:02, 11 июня 2023Россия

ВС России отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении

ВС РФ успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Южная группировка Вооруженных сил (ВС) России успешно отразила две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, авиация группировки поразила опорные пункты украинских военных в районе Белогоровки, Красного, Клещиевки и Новгородского. Кроме того, нанесен удар по командному пункту 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Рай-Александровки.

Ранее сообщалось, что российские военные из группировки войск «Восток» отразили две атаки ВСУ, предпринятые в Запорожской области. Также Вооруженные силы РФ смогли уничтожить две колонны бронетехники украинской армии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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