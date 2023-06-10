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15:11, 10 июня 2023Россия

В Минобороны заявили об отражении двух атак ВСУ в Запорожской области

В Минобороны заявили об отражении двух танковых атак ВСУ в Запорожской области

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российские военные из группировки войск «Восток» отразили две атаки Вооруженных сил Украины, предпринятые в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как заявили в оборонном ведомстве, украинские военные попытались атаковать российские позиции близ населенных пунктов Новопокровка и Яблоневое силами до батальона, задействовав танки. Однако российские военнослужащие при поддержке артиллерии и авиации смогли отразить наступление ВСУ.

Кроме того, Вооруженные силы РФ смогли уничтожить две колонны бронетехники украинской армии в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.

Ранее 10 июня глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные отбили очередную атаку ВСУ, предпринятую в Запорожской области. По его словам, бои шли к югу от города Орехов на протяжении почти всей ночи.

Позже он заявил, что общая группировка ВСУ, переброшенная на запорожское направление, составляет более 100 тысяч бойцов.

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