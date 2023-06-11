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01:41, 11 июня 2023Экономика

Россияне стали реже пользоваться банковскими картами

«Известия»: число активно используемых россиянами карт сократилось на 3%

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россияне в первом квартале 2023 год стали реже пользоваться банковскими картами — число активно используемых карт, по которым проводилась хотя бы одна операция, резко сократилось. Об этом пишут «Известия».

По данным Центробанка (ЦБ), количество выпущенных банковских карт выросло на 2,9 процента год к году. Однако число активно используемых карт (по которым в течение квартала проводилась хотя бы одна операция) сократилось на 3 процентов.

У физических лиц количество таких карт сократилось на 7,39 миллиона (2,9 процента), у юридических — на 269 тысяч (9,8 процента). В то же время, объем операций с использованием карт — снятие наличных, оплата товаров и прочее — упал на 5 триллионов рублей (11,9 процента) год к году.

Ранее в России оценили стоимость импортозамещения терминалов для приема карт. Ассоциация банков России (АБР) предложила Минпромторгу субсидировать представителям платежной индустрии импортозамещение французских терминалов. Для этого понадобится 40 миллиардов рублей, заявили в АБР.

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    Юлия Мискевич
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