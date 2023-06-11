В США предрекли массовые банкротства банков

Bloomberg: ряд банков в США рухнет из-за больших долгов по коммерческой недвижимости

Вслед за банкротством некоторых крупных инвестиционных банков со схожими финансовыми трудностями в Соединенных Штатах ожидаются трудности у региональных кредитных организаций. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых аналитиков.

По данным экспертом, такое развитие событий обусловлено значительной кредитной задолженностью по объектам коммерческой недвижимости на общую сумму 1,5 триллиона долларов.