Глава крупного банка США предрек стране рецессию во второй половине года

Глава Bank of America Мойнихан предрек в США рецессию во второй половине 2023 года

Один из самых крупных банков США Bank of America предрек умеренную рецессию в стране уже во второй половине 2023 года. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на генерального директора банка Брайана Мойнихана.

«В конце 2022 года мы прогнозировали наступление рецессии в текущем году. Мы немного отодвинули этот прогноз. На деле речь идет об умеренной рецессии в третьем и четвертом квартале текущего года, а также первом квартале следующего года. Безработица вырастет до 4 процентов, но, если смотреть на эту цифру в исторической перспективе, она по-прежнему довольно низкая», — сказал Мойнихан в интервью телеканалу.

Глава банка уточнил, что Федеральной резервной системе (ФРС) удалось немного стабилизировать рынок, однако остается неясным, насколько в будущем удастся сдерживать инфляцию и столкнется ли финансовая система с серьезными проблемами.

В мае этого года глава ФРС США Джером Пауэлл заявлял, что Соединенные Штаты могут столкнуться с рецессией. Он выразил надежду на мягкий характер сокращения американской экономики. Ранее ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года. Ставка была увеличена до уровня 5-5,25 процента годовых.