Тайвань отправил военных на перехват 10 самолетов Китая

Тайбэй поднял в воздух ВВС после появления 10 военных самолетов КНР в Тайваньском проливе

Военно-воздушные силы Тайваня подняли в воздух после того, как были замечены 10 китайских военных самолетов, пересекающих срединную линию Тайваньского пролива. Министерство обороны острова сообщило, что четыре китайских военных корабля одновременно с этим осуществляли боевое патрулирование, пишет Reuters.

ВВС Тайваня были отправлены на перехват в связи с тем, что Тайваньский пролив считается чувствительной линией между материком и островом, пересечение которой воспринимается как подозрительная военная активность.

Тайбэй уже второй раз менее чем за неделю сообщает о возобновлении китайской военной активности: например, 8 июня 37 китайских военных самолетов залетели в зону противовоздушной обороны острова, а некоторые из них затем улетели в западную часть Тихого океана.

Китай, который считает Тайвань собственной территорией, в течение последних трех лет регулярно поднимал свои ВВС вблизи острова, но не допускал вторжения в территориальное воздушное пространство Тайваня.