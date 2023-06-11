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16:05, 11 июня 2023Бывший СССР

Бойца «Азова» ликвидировали в Запорожской области

Военкор Поддубный сообщил о ликвидации бойца «Азова» Мазура в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бойца бригады «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) ликвидировали в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

«Алексей Roughman Мазур ликвидирован в районе Малой Токмачки Запорожской области», — сказано в сообщении.

По данным Поддубного, военный принимал участие в боевых действиях против республик Донбасса с 2014 года.

Ранее в Артемовске был ликвидирован командир 3-й штурмовой бригады ВСУ (бывшей бригады «Азов», которая признана в России террористической и запрещена) 37-летний Дмитрий Юденко. Украинские СМИ подтвердили информацию о его гибели.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Варвара Родикова
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