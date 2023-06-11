Двое россиян погибли в ДТП в Таиланде

Bangkok Post: двое россиян погибли в ДТП в Паттайе

Двое россиян погибли в результате ДТП в Таиланде. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошел в Паттайе. По данным сотрудников правоохранительных органов, 23-летний мужчина за рулем Toyota Altis не справился с управлением и врезался в пальму. Водителя и его 18-летнюю спутницу достали из автомобиля спасатели, позже пострадавшие скончались от полученных травм.

Полицейские изучают камеры наблюдения и выясняют причину произошедшего.

Ранее сообщалось, что российский турист разбился на мотоцикле на популярном курорте Таиланда. ДТП случилось на одной из дорог на западном побережье Пхукета