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11:04, 11 июня 2023Путешествия

Двое россиян погибли в ДТП в Таиланде

Bangkok Post: двое россиян погибли в ДТП в Паттайе

Фото: Unsplash

Двое россиян погибли в результате ДТП в Таиланде. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошел в Паттайе. По данным сотрудников правоохранительных органов, 23-летний мужчина за рулем Toyota Altis не справился с управлением и врезался в пальму. Водителя и его 18-летнюю спутницу достали из автомобиля спасатели, позже пострадавшие скончались от полученных травм.

Полицейские изучают камеры наблюдения и выясняют причину произошедшего.

Ранее сообщалось, что российский турист разбился на мотоцикле на популярном курорте Таиланда. ДТП случилось на одной из дорог на западном побережье Пхукета

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    Варвара Родикова
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