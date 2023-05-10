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15:36, 10 мая 2023Путешествия

Российский турист разбился на мотоцикле во время отдыха в Таиланде

The Phuket News: на Пхукете российский турист вылетел с дороги на мотоцикле и погиб

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российский турист разбился на мотоцикле во время отдыха на популярном курорте Таиланда. Подробности публикует The Phuket News.

По информации газеты, происшествие случилось на одной из местных дорог на западном побережье Пхукета в понедельник, 8 мая. «Турист из России не справился с управлением мотоциклом, вылетел с дороги и врезался в препятствие в районе деревни Ката. Водитель погиб на месте ДТП. Просим участников дорожного движения соблюдать осторожность за рулем во время дождя», — говорится в сообщении спасательной службы Фонда Руамджай Купай, сотрудники которой прибыли на место аварии.

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По данным Тайского комитета по безопасности дорожного движения (ThaiRSC), с начала 2023 года в результате ДТП на Пхукете погибли 59 человек. За аналогичный период 2022-го ведомство зарегистрировало 36 смертей.

В апреле сообщалось о российском туристе, который попал в ДТП в Таиланде и скончался в больнице от полученных травм. 17-летний отдыхающий не справился с управлением мотоцикла на повороте, задел колесом бордюр, вылетел на встречную полосу и ударился о капот пикапа.

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Валентина Процкова
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