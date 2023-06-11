На территории бывшего СИЗО в российском городе произошел пожар

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге

Главное Управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о ликвидации пожара, который произошел в неэксплуатируемом здании на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге. Отмечается, что это здание бывшего следственного изолятора «Кресты» сообщает РИА Новости.

«В двухэтажном, неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 50 квадратных метров. В 20.35 пожар ликвидирован», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пожар произошел по адресу: Арсенальная набережная, дом 7. При этом данных о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что возгорание, которое произошло на территории завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону, локализовано. Информация о пожаре поступила в 12:00 по московскому времени. Уточняется, что на заводе горели покрышки.