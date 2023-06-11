У Галкина возникли проблемы при организации концерта в Алма-Ате

Продюсер Пучков заявил о проблемах с организацией концерта Галкина в Алма-Ате

Юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) столкнулся с проблемами при организации концерта в Алма-Ате, запланированного на 6-7 октября этого года. Об этом сообщил его представитель в Казахстане Алексей Пучков, передает РИА Новости.

По его словам, организаторы направили несколько писем в мэрию и во Дворец Республики, чтобы забронировать даты, а также запросили договор для проведения концерта.

После этого началась реализация билетов, которая оказалась незаконной. Так, директор госпредприятия «Алматы Ауендери» Бакытжан Садыков, в чьем ведении находится Дворец Республики, утверждает, что «реализация билетов без договора с концертной площадкой, в данном случае – Дворцом Республики, может расцениваться как мошенничество и настоящий обман зрителей».

Отмечается, что руководство площадки обратилось в прокуратуру для дальнейших разбирательств. Садыков обвинил в обмане зрителей организаторов концерта.

Кроме того, представители площадки заявили, что даты концерта Галкина «у них забронированы для другого артиста», рассказал Пучков.

Ранее Галкин подал в Замоскворецкий суд Москвы иск на Минюст с требованием снять с него статус иноагента. Шоумен заявил, что не считает себя иноагентом. Ведущий отметил, что развернута «беспрецедентная кампания по очернению его имени».