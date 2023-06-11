Капитан рассказал о срыве планов ВСУ по контрнаступлению

Капитан Гундаров заявил о срыве ВС РФ планов контрнаступления ВСУ с участием беспилотников

Одной из важных составляющих украинского контрнаступления должны были стать атаки западных ударных дронов: по планам командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), перед наступлением сразу тысячи БПЛА должны были подняться в воздух. Об этом рассказал капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с «МК».

Он добавил, что такие планы ВСУ были сорваны.

«Стало ясно, что российское командование было готово к удару украинских дронов по нашим позициям. В результате они, видимо, где-то "присели", так и не сумев справиться со своей задачей», — отметил капитан.

Ранее Гундаров также рассказал, что на побережье в Севастополе оборудованы пулеметные гнезда, артиллерийские точки, развернута система противовоздушной обороны и части мотострелков. Кроме того, там могут быть размещены снайперы и пулеметчики, так что территория контролируется очень тщательно.