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07:15, 11 июня 2023Бывший СССР

Российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм ВСУ

Российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм ВСУ на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Российские артиллеристы Южной группировки войск поразили несколько полевых казарм Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун».

Сообщается, что уничтожение целей осуществлено по наводке операторов беспилотного летательного аппарата (БПЛА) батальона «Спарта».

По словам военного, силы России «периодически наказывают» бойцов ВСУ. «Теперь перенесли огонь подальше, где они пока были расслаблены», — уточнил Аргун.

Расчеты гаубиц Д-30 открыли огонь снарядами 122 миллиметра по нескольким домам в Первомайском, где украинские войска обустроили полевые казармы, говорится в сообщении.

Ранее российские военнослужащие поразили два украинских командно-наблюдательных пункта, которые принадлежали подразделениям 81-й аэромобильной бригады, в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области.

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    Марина Совина
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