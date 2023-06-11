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15:57, 11 июня 2023Россия

В Кремле отметили героизм российских военных во время контрнаступления

Пресс-секретарь президента Песков: Кремль видит героизм российских военных в зоне СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль наблюдает за тем, как действуют российские военные в зоне специальной военной операции, в том числе сейчас, во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Дело все в героизме, упорстве наших солдат. И мы видим, как они сражаются», — подчеркнул представитель президента.

Президент России Владимир Путин ранее подтвердил начало контрнаступления ВСУ. По его мнению, наступление не имеет успеха «благодаря мужеству российских солдат», сражающихся в зоне СВО. Глава государства также обращал внимание на большие потери ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что вооруженные силы страны уже проводят контрнаступление. Раскрывать их детали Зеленский не стал, подчеркнув, что все будут это «ощущать».

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    Виктория Кондратьева
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