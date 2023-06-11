В Британии заявили о намерении Украины подставить страны Европы

FT: принятие Украины в состав Евросоюза обернется сокращением бюджета для остальных стран

Европейский союз (ЕС) столкнется с рядом неприятных последствий, если в состав объединения войдет Украина. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Тони Барбер.

Он счел, что Украина намерена подставить страны Европы, так как вхождение в состав ЕС обернется сокращением бюджета для остальных союзников. В частности, Барбер предположил, что страна начнет претендовать на большие отчисления из Брюсселя.

«Какие страны добровольно решат отказаться от миллиардов евро, чтобы освободить место для Украины?» — задался вопросом автор. Он также отметил, что сегодня 18 из 27 существующих членов ЕС имеют от Брюсселя «больше средств, чем платят сами». При этом после вхождения в состав объединения Украины число этих стран может сократиться до четырех или пяти.

«И не забывайте, что все остальные страны-кандидаты также проявят вполне понятную жажду к щедрости ЕС», — заключил Барбер.

Помимо этого, по мнению Барбера, сегодня партнеры Украины пытаются преследовать собственные цели в конфликте. Киев ограничивают экономически, так как Болгария, Венгрия, Польша и Словакия не готовы к неограниченному экспорту зерна из Украины взамен своего производства.